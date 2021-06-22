На першій ділянці "Дороги Єдності" на Дніпропетровщині 2 липня відбудеться пробіг ретро-автівок

У п'ятницю, 2 липня, у Дніпропетровській області відбудеться пробіг ретро-автомобілів 45-кілометровою ділянкою майбутньої траси М-30 Стрий-Ізварине, яку створюють у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу у Facebook.

Початок маршруту - скульптура «Бик» на виїзді із Дніпра в напрямку м. Кривий Ріг. Там зберуть близько 20 ретро-автівок, які після цього поїдуть оновленим автошляхом. Біля с. Пашена Балка автомобілі повернуться на вихідну локацію.

Вхід для глядачів вільний.

Трасу М-30 Стрий – Ізварине, відому також як «Дорога Єдності», створюють за програмою «Велике будівництво». Дорога завдовжки 1 400 км, яку планується відкрити до Дня Незалежності, стане найдовшою в країні і з’єднає дві дороги міжнародного значення: М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.