У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

На першій ділянці "Дороги Єдності" на Дніпропетровщині 2 липня відбудеться пробіг ретро-автівок

Автівки поїдуть оновленим автошляхом.

На першій ділянці "Дороги Єдності" на Дніпропетровщині 2 липня відбудеться пробіг ретро-автівок

У п'ятницю, 2 липня, у Дніпропетровській області відбудеться пробіг ретро-автомобілів 45-кілометровою ділянкою майбутньої траси М-30 Стрий-Ізварине, яку створюють у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу у Facebook.

Початок маршруту - скульптура «Бик» на виїзді із Дніпра в напрямку м. Кривий Ріг. Там зберуть близько 20 ретро-автівок, які після цього поїдуть оновленим автошляхом. Біля с. Пашена Балка автомобілі повернуться на вихідну локацію.

Вхід для глядачів вільний.

Трасу М-30 Стрий – Ізварине, відому також як «Дорога Єдності», створюють за програмою «Велике будівництво». Дорога завдовжки 1 400 км, яку планується відкрити до Дня Незалежності, стане найдовшою в країні і з’єднає дві дороги міжнародного значення: М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також