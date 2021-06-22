​Курс біткойна упав на 10% через нову криптовалютну заборону в Китаї

Ціна біткойна у понеділок, 21 червня, впала більше ніж на 10% після того, як Народний банк Китаю наказав платіжному сервісу Alipay та деяким великим банкам вжити заходів проти криптоторгівлі.

У зв'язку з цим курс біткойна просів нижче 32 тисяч доларів за "монету". Станом на ранок вівторка його вартість трохи вища - до 33 тисяч доларів.

Раніше Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютами, нагадує CNBC.

"Китай часто так робить. Коли Китай чхає, біткойна застуджується. Але ця гра регуляторними м'язами часто так і відбувається - за останні вісім років ця історія відбувалася щонайменше тричі", - сказав виданню генеральний директор CryptoCompare Чарльз Хейтер.

Жорсткі заходи китайського регулятора, схоже, призвели до значного зменшення обчислювальної потужності біткойнів, яка, за даними Blockchain.com, різко впала протягом останнього місяця. На Китай припадає до 65% світового видобування біткойнів.

Негативні новини з Китаю спровокували розпродаж на крипторинку.

Нагадаємо, що у квітні біткойн сягнув максимальної позначки у 64 895 доларів. Відтоді його курс обвалився вдвічі, проте досі тримається вище психологічної позначки у 30 тисяч доларів за якою, як очікують аналітики, почнеться різкий обвал.