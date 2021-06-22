Орендарі вкладалися в ремонт, вартість якого мали зарахувати у подальшу сплату за винаймання будинків.

Проведення аудиту державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці і переселення з них колишніх чиновників може обійтися бюджету в десятки мільйонів гривень. Це спричинено тим, що особи, які потрапили до списку на виселення, претендують на грошові компенсації, йдеться у матеріалі Bihus.info.

Найбільшу компенсацію може отримати керівниця МОЗ часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова. Її будинок у Конча-Заспі має площу 641 кв. метр і належить до найвищого класу комфортності. Згідно з прайсом, у 2020 році оренда такого будинку мала коштувати майже 200 000 гривень на місяць без вартості комунальних послуг.

Фото: Bihus.info Дача Богатирьової

"Проте, за інвестиційним договором Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 млн грн, і ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Станом на 2021 рік колишня керівниця МОЗ “витратила” лише 7 млн, тож при виселенні може претендувати на повернення 11 млн грн різниці", - стверджують журналісти.

Інвестиційні договори укладали майже усі мешканці Конча-Заспи. Офіційно дачний комплекс “Конча-Заспа” борг перед орендарям не визнає і звітує про зворотню заборгованість частини мешканців за оренду. За їхніми підрахунками, по півмільйона гривень винні ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополєв та ескнардеп Давид Макар’ян, по майже 150 тис. грн – колишній віцепрем’єр Володимир Семиноженко та ексгенпрокурор Святослав Піскун.

На ще одній ділянці з державними дачами в Пущі-Водиці виселення, за даними журналістів, має юридичні складнощі - частина будинків вже виведена з держвласності і була приватизована.

"Наразі незрозумілими є алгоритм виселення орендарів, доля президентської дачі, де мешкає Володимир Зеленський і яка зараз є єдиною держдачею, яка повністю утримується за бюджетний кошт, і доля земельних ділянок під цією нерухомістю", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, що 14 травня президент Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

24 травня в елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, а ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення".

Як зазначали ЗМІ, "для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду та комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій". Цю схему вже випробували на декількох віпжителях. Зокрема, у квітні будинок у Кончі-Заспі звільнив відсторонений від посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців за комуналку.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у червні повідомив, що перші 20 колишніх топчиновників, які орендували житло в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, виїжджають із резиденцій.