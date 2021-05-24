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В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"

У Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50.

В елітних селищах під Києвом розпочався аудит держдач, ЗМІ оприлюднили список "кандидатів на виселення"
Держдача Зеленського
Фото: Facebook / Михайло Ткач

В елітних селищах Конча-Заспа й Пуща-Водиця під Києвом розпочався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським минулого тижня після засідання Ради національної безпеки та оборони. Він триватиме до 28 травня.

Про це повідомляє Liga.net.

У Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 орендарів. 

Як зазначає видання, "для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду та комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій".

Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Зокрема, в квітні будинок у Конча-Заспі звільнив відсторонений від посади голови Конституційного суду Олександр Тупицький, хоча договір із ним розірвали ще восени 2020 року. Він 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців – за комуналку.

Як повідомили в Комплексі відпочинку Конча-Заспа, зараз в елітному селищі живуть біля 200 колишніх і чинних чиновників. Cписок орендарів на 18 травня 2021 року:

Фото: liga.net

Видання зазначає, що багато людей з когорти часів Януковича арендували держдачі на 49 років за "дуже смішні гроші".

У будинку відпочинку Пуща-Водиця проживають до 50 орендарів. Повний їх список станом на 18 травня 2021 року:

Фото: liga.net

Президент Володимир Зеленський мешкає в Конча-Заспі. Попри обіцянки "віддати дітям" держдачі, влітку 2020 року з'ясувалося, що він переїхав на дачу №29 площею 4 тис. кв м. До 2014 року там жив третій президент України Віктор Ющенко. На дачі є 15-метровий басейн, ліфт на три поверхи, кінозал, більярд, масажний кабінет, винний льох, сауни, солярій та джакузі.

Перша леді України Олена Зеленська раніше розповідала в інтерв'ю, що вони там "збили золото, пофарбували в сірий колір" стіни і зняли масивні люстри. Вона зазначила, що "не в захваті від життя на держдачі", але це - вимоги держохорони.

Фото: Facebook / Михайло Ткач

Кілька місяців на держдачі в Пуща-Водиці жила і генпрокурорка Ірина Венедиктова за вартістю, удвічі дешевшою за розрахункову. Після скандалу у ЗМІ вона з'їхала.

Зеленський наголосив, що ініціював велику ревізію зовсім "не для того, щоб звільнити дачі під свою команду.

"Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною", - запевнив президент.

Він додав, що нова концепція оренди житла в Конча-Заспі, ВДНХ та Пуща-Водиці буде представлена пізніше.

"Ми обов'язково зробимо презентацію: хто там буде жити, на яких умовах... Орендувати на час каденції дачі за нормальними ринковими цінами - я думаю, про це можна говорити", - сказав Зеленський.

Як пише Liga.net, наразі у "списках на виселення" -  десятки відомих як в минулому, так і сьогодні прізвищ. Наприклад, Демченко Р.М. - ймовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Нещодавно він фігурував у скандалі: його ім'я згадувалося в зв'язку з можливою підготовкою "харківських угод" в період Януковича. Фесенко - колишній нардеп від Партії регіонів. Близнюк - екснардеп Януковича, ексміністр ЖКГ. Пустовойтенко - колишній прем'єр-міністр України часів Кучми. Кінах - п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки. Пасенюк - швидше за все, Макар Пасенюк, колишній радник Петра Порошенко, керуючий партнер Investment Capital Ukraine. Звягільський - екснардеп і колишній перший віцепрем'єр. 

Омельченко - колишній мер Києва. Горбулін - екссекретар РНБО. Білозір - екснардеп і колишній міністр культури. Мельник - ексміністр аграрної політики (уряд Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління Миронівського хлібопродукту. Бурмістенка Ю.М. - людина з таким прізвищем є радником гендиректора ДТЕК Ахметова. А ще - колишній спікер Литвин, колишній глава КСУ Головін, ексміністр юстиції Лавринович, ексглава СБУ Гайсинський, колишній віцепрем'єр Семиноженко, експрезидент Кучма, колишній спікер Мороз та інші.

У числі жителів Конча-Заспи також значаться Штучний В.В. - швидше за все, екскерівник апарату Верховної Ради (вже при Зеленському, до липня 2020). Пасенюк, Чубар і Скомороха - екссудді КСУ. Пристайко - можливо, колишній заступник глави Адміністрації президента Зеленського (кілька місяців 2019 роки) і ексміністр закордонних справ (уряд Гончарука). Суярко - держсекретар Міністерства соціальної політики (з 2020 року).

Зазначається, що деякі прізвища віп-орендарів толком навіть не гугляться.

Нагадаємо, комплекс відпочинку Пуща-Водиця і Будинок відпочинку Конча-Заспа знаходяться під Держуправлінням справами. У Конча-Заспі розміщено 71 дачний будинок та чотири пансіонати на 145 номерів. У Пуща-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна.

14 травня Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Він зазначив, що у 2014 році було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. Зокрема, за його словами, це ексміністри Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, ексгенпрокурор Святослав Піскун, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко і директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

У жовтні 2019 року журналісти Bihus.info провели розслідування, у якому заявили, що колишні керівники митних органів України за невеликі гроші орендують державні дачі в елітному київському районі Конча-Заспа.

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