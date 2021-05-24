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У Криму голову Меджлісу Чубарова хочуть посадити на 9 років

Рефата Чубарова звинувачують в "організації масових заворушень 26 лютого 2014 року" в Криму.

У Криму голову Меджлісу Чубарова хочуть посадити на 9 років
Фото: EPA/UPG

На засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на півострові судять заочно, сторона обвинувачення запросила для нього дев’ять років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російські та кримські ЗМІ.

Чубаров і його захист наразі це не коментували.

Нагадаємо, в березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за звинуваченням в "організації масових заворушень" у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

За версією слідства, 25 лютого 2014 року Чубаров, будучи обізнаним про позачергове засідання сесії депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де планувалося розглянути питання про звіт республіканського уряду, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками "Меджлісу", які братимуть у них участь.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і "ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму".

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

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