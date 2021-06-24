Плавкран "Захарій" після ремонту повернувся до будівництва вантового мосту в Запоріжжі

Найбільший в Європі плавкран вантажопідйомністю 800 тонн LK-800 "Захарій" після ремонту, проведеного на Херсонському судноремонтному заводі, вже повернувся до Запоріжжя і приступив до роботи на флагманському об'єкті програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» - спорудженні Запорізьких мостів. Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Наразі за допомогою «Захарія» проводиться монтаж другої секції верхової частини прогонової будови вантового мосту. Першу секцію вагою 720 тонн і довжиною 84 метри було встановлено ще у квітні.

На початку травня плавкран отримав пошкодження, зіткнувшись з підводною скелею. Після проведеного ремонту LK-800 повністю готовий до роботи.

За час його ремонту на будівельному майданчику в районі Кривої бухти вже були зібрані 6 прогонових секцій, кожна вагою близько 800 тонн. П'ять з них «Захарій» встановить на верховій частині мосту, шосту - вже на низовій. Всього таких секцій має бути встановлено 12.

Вантовий міст через Дніпро є головним об'єктом великого мостового комплексу, до якого входить також балковий міст між островом Хортиця і Хортицьким районом Запоріжжя. Рух першою частиною цього мосту було відкрито ще наприкінці минулого року.

Всього ж Запорізькі мости, що будуються за президентською програмою «Велике будівництво», мають загальну протяжність 9 км і включають 6 транспортних розв'язок та 27 штучних споруд.

Незалежний технагляд за виконанням робіт на головному об'єкті «Великого будівництва» здійснюють Укравтодор і австрійська компанія iC-consulenten.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 150 мостів і штучних споруд, а також 6500 км доріг державного та місцевого значення.