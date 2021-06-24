Двоє засновників криптобіржі з ПАР зникли з біткойнами користувачів на $3,6 млрд

Біткойни провели через "міксери", щоб їх не можна було відслідкувати.

У Південно-Африканській Республіці зникли засновники криптобіржі Africrypt. Разом з ними пропали гроші користувачів - 3,6 млрд доларів у біткойнах.

Про це пише Bloomberg.

Платформа Africrypt перестала працювати ще у квітні. Її керівництво заявило, що торгову систему взламали хакери, і попросило не звертатися до юристів, бо це нібито може вповільнити процес повернення грошей.

Деякі інвестори цьому не повірили і найняли юридичну компанію Hanekom Attorneys. Вона з'ясувала, що співробітники Africrypt втратили доступ до апаратної платформи біржі за сім днів до вдаваної атаки. Розслідування також встановило, що біткойни з рахунків Africrypt вивели і провели через біткойн-міксери, так щоб її неможливо було відслідкувати.

Africrypt заснували у 2019 році брати Амір і Раїс Каджи (Ameer і Raees Cajee). Зараз вони не відповідають на дзвінки, їх місцезнаходження невідоме.

Сайт компанії не працює, а її діяльність вивчає фінансовий регулятор ПАР. Водночас офіційне розслідування він почати не може, бо криптовалюта в країні не вважається фінансовим продуктом.

Нагадаємо, що кілька місяців тому без вісти зник засновник турецької криптобіржі Thodex Фарук Фатих Озер. Разом з ним зникли 2 млрд доларів у криптовалюті.