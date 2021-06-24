​ФСБ затримала жителя Сімферополя за звинуваченням у шпигунстві на користь України

Російська Федеральна служба безпеки затримала жителя окупованого Сімферополя за звинуваченням в шпигунстві на користь України.

У повідомленні ФСБ стверджується, що він начебто збирав інформацію про польоти російської військової авіації.

"Протягом тривалого часу російський громадянин [жителі окупованого Криму автоматично отримали російське громадянство] з використанням спеціального антенного і приймального пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", - цитує повідомлення агентство ТАСС.

Затриманому чоловіку закидають державну зраду.

Крим знаходиться під російською окупацією з 2014 року, і там часто затримують людей за подібним обвинуваченням.

Наприклад, у квітні 2021 року ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито збирав секретну інформацію про Чорноморський флот і передавав її українській розвідці.