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​ФСБ затримала жителя Сімферополя за звинуваченням у шпигунстві на користь України

Затриманому закидають збирання інформації про польоти військової авіації.

​ФСБ затримала жителя Сімферополя за звинуваченням у шпигунстві на користь України
архівне фото
Фото: ura.ru

Російська Федеральна служба безпеки затримала жителя окупованого Сімферополя за звинуваченням в шпигунстві на користь України.

У повідомленні ФСБ стверджується, що він начебто збирав інформацію про польоти російської військової авіації.

"Протягом тривалого часу російський громадянин [жителі окупованого Криму автоматично отримали російське громадянство] з використанням спеціального антенного і приймального пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", - цитує повідомлення агентство ТАСС.

Затриманому чоловіку закидають державну зраду.

Крим знаходиться під російською окупацією з 2014 року, і там часто затримують людей за подібним обвинуваченням.

Наприклад, у квітні 2021 року ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі чоловіка, який нібито збирав секретну інформацію про Чорноморський флот і передавав її українській розвідці.

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