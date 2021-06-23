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Зеленський розповів президентові МОК про програму "Здорова Україна"

Томас Бах прийняв запрошення відвідати Україну.

Зеленський розповів президентові МОК про програму "Здорова Україна"
Президент МОК Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Глава держави привітав співрозмовника з річницею створення МОК і запросив його на святкування 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету, повідомляє пресслужба президента.

Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок українського комітету в розвиток олімпійського руху та популяризацію спорту в усьому світі. Глава держави зауважив, що з цієї нагоди в Україні була розроблена спеціальна олімпійська зарядка.

"Президент розповів Томасу Баху про ключові елементи загальнонаціональної програми "Здорова Україна", впровадження якої дасть змогу зробити спорт доступнішим для всіх категорій населення країни. Основними складовими програми є ініціатива «Здорова школа», впровадження системи постійних медичних оглядів для громадян від 55 років і будівництво спортивних майданчиків та парків активного відпочинку в Україні", - сказано в повідомленні.

Сторони обмінялися думками щодо Олімпійських ігор у Токіо.

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