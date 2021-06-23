Комітет ПАРЄ прийняв більшість запропонованих українською делегацією правок до резолюції щодо кримських татар

У документі йдеться про порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з рівності та недискримінації прийняв більшість поправок до резолюції щодо кримських татар від української делегації.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Щойно комітет ПАРЄ з рівності і недискримінації прийняв більшість правок до резолюції по кримським татарам від української делегації, які захищала я, а також колеги-депутата з Латвії. Ці правки роблять резолюцію ще жорсткішою, підкреслюють політичні причини переслідувань з боку російської окупаційної влади, звертають увагу на переслідування з релігійних мотивів", - написала вона у фейсбуці.

Нардепка наголосила на тому, що після голосування буде змінена назва резолюції з нейтральної "Ситуація з кримськими татарами" на більш жорстку "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму".

Раніше регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргою на нардепа Гончаренка за український прапор.