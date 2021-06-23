Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян

На британському есмінці HMS Defender, який намагалися атакувати російські кораблі та літаки, перебуває кореспондент ВВС Джонатан Біль.

За його словами, команда вже була на бойових місцях, коли корабель наближався до південного мису окупованого Росією Криму. Бойові установки на борту есмінця були заряджені.

"Курс був обраний цілком свідомо. HMS Defender мав пройти у територіальних водах за 12 миль (19 км) від узбережжя Криму. Капітан наполягав, що корабель лише йшов безпечним курсом за міжнародно визнаним маршрутом", - розповів журналіст.

Два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс. В якийсь момент один з російських кораблів наблизився до есмінця на 100 метрів.

Попередження від російських військових, що лунали по радіо, ставали дедалі більш ворожими.

"Ми відкриємо вогонь, якщо ви не зміните курс", - лунало одне з них.

"Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності", - розповів кореспондент ВВС.

Поки HMS Defender йшов своїм курсом, його переслідували й російські винищувачі. Капітан корабля Вінсент Оуен розповів, що він нарахував близько 20 літаків.

Інцидент у Чорному морі стався лише через кілька днів після того, як Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських Військово-морських сил.

Раніше Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник начебто скинув чотири бомби по курсу руху есмінця Defender.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи попереджувальний вогонь з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорноморському регіоні.