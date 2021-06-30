В Україні виявили 633 нові випадки коронавірусу, 40 людей померли

У вівторок, 29 червня, в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 31 дитина і 19 медпрацівників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 360 пацієнтів, подолали хворобу 2 294 осіб, 40 людей померли від наслідків ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 096 людей, одужали від коронавірусу 2 166 668 осіб, від ускладнень захворювання померло 52 340 пацієнтів.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 182 нові випадки ковіду, одужали 582 особи. Померли п'ятеро пацієнтів з ковідом.