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В Україні виявили 633 нові випадки коронавірусу, 40 людей померли

Госпіталізовано 360 пацієнтів, подолали хворобу 2 294 осіб.

В Україні виявили 633 нові випадки коронавірусу, 40 людей померли
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 29 червня, в Україні зафіксовано 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 31 дитина і 19 медпрацівників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 360 пацієнтів, подолали хворобу 2 294 осіб, 40 людей померли від наслідків ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 096 людей, одужали від коронавірусу 2 166 668 осіб, від ускладнень захворювання померло 52 340 пацієнтів.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 182 нові випадки ковіду, одужали 582 особи. Померли п'ятеро пацієнтів з ковідом.

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