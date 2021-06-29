У Чорноморському порту прикордонники Одеського загону виявили нелегального мігранта - громадянина Туреччини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон України, сховавшись у напівпричепі турецької реєстрації.

Щойно вантажівка прибула на оглядовий майданчик для перевірки, правоохоронці помітили чималий надріз тентової частини. Після перевірки в автівці знайшли нелегального мігранта серед вантажу шин.

Іноземець мав з собою документи громадянина Туреччини. Він розповів, мав намір потрапити на територію Європейського Союзу, а саме - до Німеччини.

Фото: dpsu.gov.ua

"А причиною вибору саме такого варіанту «екстремального туризму» стала необхідність потай тікати зі своєї країни, де його розшукують правоохоронні органи за вчинення злочину. За таку оборудку іноземець, начебто, заплатив 1200 євро особам, які організували йому таку подорож. Наразі нелегального мігранта повернуто зворотним рейсом до Туреччини", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, у березні СБУ повідомляла, що перекрила два канали незаконної міграції іноземців в Україну.