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Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці

41-річний Мірча Попеску загинув за загадкових обставин.

Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Фото: uzmancoin.com

У Коста-Ріці за загадкових обставин загинув один із найбільших власників біткоїнів у світі 41-річний Мірча Попеску.

Смертельний інцидент стався ще 23 червня, повідомляє Фокус.

41-річний польсько-румунський інвестор, один із найбільших власників біткоїнів у світі, Мірча Попеску, під час відпочинку на Jacó Beach (Коста-Ріка) увійшов у воду, щоб скупатися, але його віднесло течією, пише Trustnodes. Місцеві рятувальники кажуть, що це місце дуже небезпечне, оскільки течії там дійсно сильні. Правоохоронці припускають, що саме цей фактор і став причиною загибелі Попеску.

Прибулі на місце НП медики знайшли тіло чоловіка без ознак життя, але реанімаційні заходи не принесли результату. Смерть Попеску в Коста-Ріці вже підтвердили його бізнес-партнер Тур Демеестер і веброзробниця Діана Коман.

У 2012 році Мірча Попеску заснував криптовалютну біржу MPEx, а в 2013 році зміг продати цей проект за 125 тисяч біткоїнів. Бізнесмен вважав себе консервативним криптоінвестором і виступав за збереження розміру блоку криптовалюти в 1 Мбайт, погрожуючи обвалити ринок, розпродавши свої активи.

Навесні 2021 року Мірча Попеску стверджував, що володіє більш ніж 1 мільйоном біткоїнів. Скептики сумнівалися в правдивості слів 41-річного підприємця і припустили, що його загальний капітал становить приблизно 300 тисяч біткоїнів. Але навіть такі цифри робили його одним із найбільших власників криптовалюти.

Під час квітневого піку капітал Мірчі Попеску оцінювався в 2 млрд доларів.

раніше повідомляли, що творця антивірусу McAfee знайшли мертвим в іспанській в’язниці.

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