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Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю

Обмеження пов’язані з примусовою посадкою рейсу Ryanair в Мінську.

Мінтранс США запропонував обмежити авіасполучення з Білоруссю
Фото: tut.by

Міністерство транспорту США пропонує заборонити продаж квитків на пасажирські рейси між Сполученими Штатами і Білоруссю, зокрема й ті, які здійснюються з пересадками.

Відповідна заява з'явилася у вівторок, 29 червня, на сайті міністерства, передає DW.

Обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську, відзначили в Держдепартаменті. Громадське обговорення цієї пропозиції пропонується провести до 1 липня.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі.

З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. з 29 травня Кабінет міністрів закрив повітряний простір України для білоруських літаків.

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