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Капіталізація Facebook вперше перевищила трильйон доларів

Ринки відреагували на перемогу соцмережі в суді з антимонопольниками.

Капіталізація Facebook вперше перевищила трильйон доларів
Фото: EPA/UPG

Капіталізація соціальної мережі Facebook вперше перевищила 1 трильйон доларів.

Про це пише CNBC.

Акції Facebook стали активно рости після того, як суд відхилив антимонопольні скарги Федеральної торгової комісії і коаліції генеральних прокурорів штатів. Вони звинувачували Facebook в агресивному усуненні конкурентів, зокрема шляхом поглинання Instagram у 2012 році і WhatsApp у 2014 році.

Суд вирішив, що Федеральна торгова комісія не змогла довести монопольну владу Facebook на американському ринку соціальних мереж.

Facebook став п'ятою американською компанією, що увійшла в "клуб трильйонерів". Раніше такої оцінки досягали Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet/Google.

У 2012 році під час виходу Facebook на біржу інвестори оцінили її бізнес в 104 млрд доларів.

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