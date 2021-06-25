Фонд держмайна повторно виставить на аукціон дім відпочинку "Укрспирту"

Фонд держмайна (ФДМ) України повторно продасть на аукціоні будинок відпочинку держпідприємства "Укрспирт", розташований в с. Модричі (Львівська обл.).

Про це повідомив Фонд в п'ятницю.

За даними регіонального відділення ФДМ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, переможець попереднього аукціону - ФОП Юрій Харкевич (Львів) - відмовився підписувати протокол про результати торгів.

Аукціон з продажу об’єкта призначений на 16 липня. Стартова ціна активу складе 71,49 тис. грн.

Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,06 га, загальна площа одноповерхової будівлі з мансардним поверхом - 221,3 кв. м. Його цільове призначення - соціально-культурний об'єкт, але актив може бути перепрофільований. На час продажу будівлю за призначенням не використовувалося.

Нагадаємо, 10 червня Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області.