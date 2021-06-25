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Фонд держмайна повторно виставить на аукціон дім відпочинку "Укрспирту"

Переможець попереднього аукціону відмовився підписувати протокол про результати торгів.

Фонд держмайна повторно виставить на аукціон дім відпочинку "Укрспирту"
Будинок відпочинку ДП "Укрспирт"
Фото: http://www.spfu.gov.ua/

Фонд держмайна (ФДМ) України повторно продасть на аукціоні будинок відпочинку держпідприємства "Укрспирт", розташований в с. Модричі (Львівська обл.).

Про це повідомив Фонд в п'ятницю.

За даними регіонального відділення ФДМ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, переможець попереднього аукціону - ФОП Юрій Харкевич (Львів) - відмовився підписувати протокол про результати торгів.

Аукціон з продажу об’єкта призначений на 16 липня. Стартова ціна активу складе 71,49 тис. грн.

Об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,06 га, загальна площа одноповерхової будівлі з мансардним поверхом - 221,3 кв. м. Його цільове призначення - соціально-культурний об'єкт, але актив може бути перепрофільований. На час продажу будівлю за призначенням не використовувалося.

Нагадаємо, 10 червня Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області.

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