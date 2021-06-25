Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»

Французский бізнес готовий інвестувати у банківську систему України. Місцеві компанії готові купувати українські державні банки.

Про це повідомив Lb.ua президент об’єднання французьких компаній та підприємств MEDEF («Рух підприємств Франції») Жоффруа Ру де Безьйо.

«Бізнес дуже зацікавлений у приватизації українських банків», - каже підприємець.

Він уточнив, що йдеться про «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Укрексімбанк»

Також він повідомив, що Україна заключила договір з французькою компанією Oberthur Cash Protection, що спеціалізується на захисті готівки від викрадення. Українська банківська система отримає інтелектуальну систему нейтралізації банкнот для захисту готівки в банкоматі. Захист полягає в тому, що при спробі викрадення банкомат зіпсує купюри спеціальним чорнилом.

MEDEF – об’єднання французьких компаній та підприємств, створене у 1998 році з метою представлення інтересів та посередництва у відносинах між профспілками і державою. Наразі MEDEF об’єднує 800 тисяч французьких підприємств та має вагомий вплив на економічну політику країни.