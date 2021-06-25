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З початку 2021 року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн - голова ДФС

Це на 764 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тіньовий ринок підакцизних товарів завдає збитків бюджету України у вигляді ненадходжень податків, шкодить здоров’ю і життю громадян. Так вважає голова ДФС Вадим Мельник.

За його словами робота співробітників податкової міліції, незважаючи на процес її ліквідації, значно активізована у порівнянні з попередніми роками, а заходи боротьби з тіньовим ринком мають системний характер.

За даними Державної фіскальної служби України, з початку 2021 року з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн, що на 764 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 – 1,3 млрд грн), з них:

  • спирту на суму 351 млн грн (191 тис дал), що на 99 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 –252 млн грн);
  • лікеро-горілчаних виробів на суму 105 млн гривень (50 тис дал);
  • тютюнових виробів на суму 435 млн гривень (13,3 млн пачок);
  • пально-мастильних матеріалів на суму 1,1 млрд грн, що на 820 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 –311 млн грн).

Припинено діяльність:

  • 6 незаконних виробництв спирту;
  • 51 незаконного виробництва лікеро-горілчаних виробів;
  • 10 незаконних виробництв тютюнових виробів, що на 7 більше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 - 3);
  • 11 незаконних виробництв пально-мастильних матеріалів, що на 3 більше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 - 8 ).

Заблоковано на підставі судових рішень 121 інтернет-ресурс, на яких здійснювалась незаконна реалізація підакцизних товарів.

Вилучено 3,2 млн марок акцизного податку з ознаками підробки.

"Зменшення об’ємів обігу контрафактної продукції допомагає легальному бізнесу збільшувати свою частку присутності на ринку, що у свою чергу збільшує надходження податків до бюджету. ДФС має не тільки бажання ефективно протидіяти незаконному обігу підакцизних товарів, а й обов’язок це робити відповідно до компетенції визначеної Податковим кодексом та КПК України. Про це свідчать наведені вище результати", - повідомив голова ДФС Вадим Мельник.

 

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