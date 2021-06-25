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Зеленський увів у дію рішення РНБО про розвиток авіапрому

Держава стимулюватиме контракти з "Антоновим" і спробує реалізувати "Повітряний старт".

Зеленський увів у дію рішення РНБО про розвиток авіапрому
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський 24 червня увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про розвиток авіабудівної галузі України.

Про це повідомляється в указі №268/2021.

Рішення РНБО передбачає затвердження державної цільової програми розвитку авіаційної промисловості і плану з відновлення нормальної роботи Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Крім того, Кабінет міністрів має розглянути можливість реалізації довгострокових масштабних проєктів, що можуть стати поштовхом для авіапрому. Це створення національної авіакомпанії та проєкт "Повітряний старт", який передбачає використання авіації як першого ступеня для космічних ракет.

Уряд також повинен буде розробити механізми стимулювання авіакомпаній замовляти літаки Ан, такі як лізинг, компенсація ставки за кредитами, податкові пільги тощо.

Міністерству оборони доручили включити в програму розвитку озброєння закупівлю бойових літаків, вертольотів, безпілотників, військово-транспортних літаків Ан-74 та Ан-178.

Нагадаємо, у 2019 року МВС України заявило про плани придбати 13 літаків Ан-178 (дев'ять для ДСНС і чотири для Нацгвардії), але контракту підписано не було.

Натомість у кінці 2020 року три Ан-178 замовило Міністерство оборони.

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