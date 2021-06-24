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Група ICU встановила світовий рекорд Гіннеса Новини компаній

23 червня група ICU встановила світовий рекорд Гіннеса в категорії «Наймасовіша інтелектуальна онлайн-гра». Таким креативним способом інвестгрупа відзначила відкриття в Київській Школі Економіки (далі - KSE) івент-холу, названого Школою в честь ICU. Група є багаторічним і одним з найбільших меценатів KSE.

Партнерами ICU в організації рекорду виступили KSE та проект TheGAME.ua.

Поки в самому холі за інтелектуальну першість боролися команди фінансистів з ICU, професури KSE, головних редакторів провідних ділових видань та кращих студентів українських ВНЗ, паралельно в онлайн-ефірі на ці ж питання відповідало 1837 осіб. Це новий світовий рекорд за кількістю онлайн-гравців, що беруть участь в інтелектуальному змаганні.Попередній рекорд становив 1622 учасника й був встановлений в Китаї.

Докази встановлення світового рекорду будуть передані в офіційне представництво Книги рекордів Гіннеса.

«Нам дуже приємно, що підтримка Школі, яку ми надаємо багато років в боротьбі за якісну економічну освіту в Україні, так цінується, і тепер головний зал школи носить ім'я ICU. При відкритті залу ми задали високу планку - встановили відразу рекорд Гіннеса. Однак, упевнений, що інтелектуальний потенціал школи дозволить встановити ще не один рекорд і прославити українську освіту в усьому світі», - прокоментував Макар Пасенюк, засновник ICU, співголова Ради директорів KSE.

«Я вдячний групі ICU, стратегічному партнерові Київської школи економіки. Разом ми робимо важливий внесок у розвиток освіти та підприємництва в Україні. Правильні люди розуміють, що від освіти в країні залежить її майбутнє», - прокоментував Петро Чернишов, член ради директорів КSE і засновник математичної спільноти Kontora Рi. 

Довідка.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. 

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. 

Київська школа економіки - приватний вищий навчальний заклад, заснований в 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». З 2005 року функціонує як окрема самостійна організація. ВНЗ не має кінцевого бенефіціара або власника, ним керує виборна рада директорів і Міжнародна академічна рада, до складу якої, зокрема, входить Нобелівський лауреат професор Роджер Майерсон. Диплом KSE визнається під час вступу на програму PhD в Європі та США. За останні п'ять років школа виросла в 10 разів: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів в семи магістратурах і 1400 слухачів програм і курсів у 2020 році.

The GAME - україномовний проєкт інтелектуальних ігор, що через популяризацію корисного і цікавого дозвілля сприяє розвитку критичного мислення у гравців.

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