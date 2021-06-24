Чернишов: Україна отримає гранти на реалізацію кредиту в 300 млн євро для енергоефективності громадських будівель

Від E5P та NIP нададуть гранти на 4 млн євро кожен.

Міністерство розвитку громад та територій підписало нові угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та багатостороннім донорським фондом E5P для подальшої реалізації проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP). Ці гранти допоможуть підготуватися до імплементації наданої раніше кредитної угоди у розмірі 300 млн євро від ЄІБ. Про це зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, повідомили в пресслужбі відомства.

"Енергоефективність – невід’ємна складова регіонального розвитку на найближчі роки. Щиро вдячний нашим партнерам з ЄС та донорському фонду E5P за грантову підтримку на реалізацію рамкового кредиту ЄІБ у розмірі 300 млн євро для підвищення енергоефективності громадських будівель. Переконаний, що підписані сьогодні угоди є важливим кроком на шляху до енергонезалежності України", – наголосив міністр Олексій Чернишов.

Очікується, що найближчим часом буде підписана ще одна угода щодо інвестиційного гранту у розмірі 1 млн євро від NIP.

Голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон наголосив, що енергоефективність відіграє важливу роль у протидії кліматичним змінам та посідає значне місце серед пріоритетів ЄІБ.

"Ми раді сприяти та надалі підтримувати енергоефективну модернізацію громадських будівель в Україні. Разом із ЄС, в цьому випадку через Інвестиційну платформу сусідства (NIP), та донорами фонду E5P ми сприяємо покращенню енергоефективності та сталому міському розвитку", – зазначив Жан-Ерік де Загон.

У проєкті можуть брати участь центральні органи влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства (крім приватних) з усіх регіонів України. Подати заявки на участь та власні пропозиції щодо енергоефективної модернізації можна буде на початку грудня 2021 року.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов презентував законопроєкт щодо комплексної термомодернізації будівель.