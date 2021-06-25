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Під час ремонту траси Київ-Бориспіль вперше задіяли технологію геодезичного супроводу

Профіль дороги повністю оцифрували, створивши її 3D-макет. Це дозволяє більш точно фрезерувати і укладати нове покриття.

Ремонт траси, що сполучає столицю Україні з аеропортом і містом Бориспіль, завершать у серпні цього року. За цей час дорогу повністю відновлять, застосувавши при ремонті нові технології. Подробиці оприлюднені на офіційній Facebook-сторінці президентської програми «Велике будівництво».

Ділянку між Києвом і Борисполем називають першим українським автобаном. За час експлуатації вона зазнала суттєвого зносу через велике навантаження, тому в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали ремонт.

Зараз на ділянці 18-34 км, від кільцевої розв’язки біля метро «Бориспільська» до межі міста Бориспіль почали фрезерувати зношене дорожнє покриття та демонтувати старе бар’єрне огородження на правому проїзді траси. Рух транспорту відбувається по чотирьох смугах суміжного проїзду.

На ремонті вперше в Україні задіяли технологію геодезичного супроводу – дорожній сканер Trimble MX2. Профіль дороги повністю оцифрували, створивши її 3D-макет. Це дозволяє більш точно фрезерувати і укладати нове покриття.

На ділянці цілодобово працюватимуть шість асфальтоукладачів у парі з надсучасними перевантажувачами VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2. Загалом у проєкті задіяні 250 дорожників та 170 одиниць спецтехніки.

Протягом ремонту повністю замінять покриття, відновлять автобусні зупинки та підземні переходи, перевлаштують опори освітлення та метеостанцій, бар’єрне огородження і знаки, зроблять декоративне освітлення шляхопроводів (які теж відремонтують).

Також на трасі встановлять системи вагового контролю (WiM), здатні на ходу фіксувати швидкість, габарити та номерні знаки вантажівок.

Як повідомлявкоординатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського протягом двох років планують повністю відновити всю систему державних доріг (понад 20 тисяч км).

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