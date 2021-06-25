Всі відсторонені після рішення РНБО львівські митники повернулися на свої посади

Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені за рішенням Ради національної безпеки і оборони через підозри в корупції та контрабанді, повернулися на свої посади. Перевірки не виявили якихось правопорушень, повідомляє Zaxid.net.

У різних областях після рішення РНБО відсторонили близько 100 митників, з них найбільша кількість – 46 працівників – саме з Галицької митниці. Однак у Державній митній службі зазначили, що більшість дисциплінарних проваджень закриті через відсутність у діях працівників порушень. На Галицький митниці закрили абсолютно всі провадження.

"На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв’язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності", – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Водночас відносно 22 посадовців територіальних органів Держмитслужби дисциплінарні провадження продовжені.

Нагадаємо, 3 квітня Держмитслужба повідомила, що понад сто працівників Державної митної служби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони.

У територіальних органах були відсторонені: в Одеській митниці - 22 працівники, Закарпатській - 23 працівники, Київській - 8 працівників, Волинській - 23 працівники, Галицькій - 46 працівників, Буковинській - 3 працівники.

Рішення про відсторонення РНБО ухвалила одночасно із персональними санкціями проти "топ-10 української контрабанди".