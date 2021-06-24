Зеленський стверджує, що Конституційний суд перебував під впливом політичних і бізнес-груп

Президент Володимир Зеленський вважає, що Конституційний Суд під час ухвалення рішень щодо антикорупційних реформ, реформи землі і мовних питань перебував під впливом різних політичних і бізнес-груп.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Я заблокував дії Конституційного Суду, які вважаю неправомірними. Не тільки я, а рішенням РНБО. Все-таки, не я один, а своїм підписом я ввів в дію", - сказав Зеленський.

Він припускає, що колишнього голову КС Олександра Тупицького могли “суб’єктивізувати” різними фінансовими важелями різні групи, “зокрема, політичні та бізнес-групи, які супроводжують до сих пір його життя і роботу".

За словами Зеленського, він мав зустріч з Тупицьким, на якій обговорювалися кілька питань.

“З цими питаннями можна десь погоджуватися, можна говорити, що це неідеальні законопроекти, але одна справа - змінювати їх якимись правками, але не ламати повністю систему", - наголосив президент.

10 червня на засідання Великої палати КС з’явилося 12 суддів, 6 з яких проголосували проти затвердження порядку денного через недопуск у суд Тупицького і Касмініна.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набрав чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

В кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення - його підозрюють у підкупі свідка.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.

1 червня Олександр Тупицький вперше зʼявився на судове засідання у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, однак, запобіжний захід йому не обирали, бо не прийшли прокурори.