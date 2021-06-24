Суд відправив під арешт ексміністра Рудьковського

24 червня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на постанову Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021, яким застосована відносно підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби до 22 липня 2021 включно.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту задоволена частково. Апеляційна скарга прокурора задоволена. Постанову Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2021 скасовано і прийнято нове, яким клопотання слідчого СБ України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, громадянина Р. задоволено. Застосована стосовно підозрюваного Р. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 22 липня 2021 року", - наголошується в повідомленні.

Як зазначає пресслужба підозрюваний Р. узятий під варту в залі суду.

У Апелляційному суді зазначили, що "громадянин Р. підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (" Незаконне позбавлення волі або викрадення людини "), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 ( "Катування"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ( "Вимагання") Кримінального кодексу України ".

Нагадаємо, 25 лютого Служба безпеки України повідомила, що розкрито резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році. Спецслужба не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це - Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

У грудні 2019 року Московський суд засудив Рудьковського до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві".

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014). Після розгону студентського мітингу 30 листопада 2013 року Рудьковський написав заяву про звільнення з Партії регіонів.

21 лютого 2014 року Рудьковський був ініціатором внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту про імпічмент Януковичу. 23 червня 2014 року Рудьковського обрали новим головою Соціалістичної партії України.