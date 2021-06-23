Суд призначив мільйонну заставу ексголові "Украгролізингу" часів Януковича

Вищий антикорупційний суд у середу, 23 червня, обрав запобіжний захід колишньому голові правління "Украгролізингу" Миколі Шпаку.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Експосадовцю, якого підозрюють у нанесенні державі збитків на 4,9 млн гривень, призначили заставу в розмірі 1,035 млн гривень, а його ймовірному спільнику - 181,6 тис. гривень.

Також суд поклав на підозрюваного певні обов’язки (прибувати за першою вимогою, здати закордонний паспорт тощо) на строк до 18 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що Микола Шпак - син колишнього народного депутата Василя Шпака ("Блок Литвина").

За версією слідства, у 2013 році Шпак-молодший, будучи головою "Украгролізингу", уклав договір позики з фірмою, що контролювалася його близькими родичами. Гроші були виділені для підготовки виробництва сільськогосподарської техніки, і частини з них так і не повернулася в "Украгролізинг", а була використана в інтересах компаній, підконтрольних Шпаку і його родичам.

Миколу Шпака та його батька судять у Вищому антикорупційному суді за ще одним обвинуваченням - у розтраті та заволодінні майже 115 млн грн "Украгролізингу".