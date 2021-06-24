Екскомандир луганського "Беркуту" заочно отримав чотири роки позбавлення волі

Після Революції гідності він разом зі своїм підрозділом перейшов на сторону РФ.

Соснівський районний суд Черкас 22 червня виніс вирок колишньому командиру луганського "Беркут" Валерію Костенку.

Його засудили до 4 років позбавлення волі у справ про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року, повідомила Адвокатська дорадча група.

Костенка визнали винним за ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Один із потерпілих у справі журналіст Станіслав Кухарчук заявив, що вирок занадто м'який.

"Це було тупо пекло, коли пачками завозили людей в міську лікарню з розбитими головами. Як над ними знущалися. Це, навіть, не перевищення службових обов’язків, тим самим командиром луганського беркута, це просто садизм. Навіть на моєму прикладі, коли били і добивали людей, які вже лежали. Я не чинив спротиву. Казав співробітнику беркуту, що я журналіст і я не чиню спротиву. Я готовий лягти на землю. Показував посвідчення. Але коли лягав на землю мені просто почали наносити удари в голову. Вважаю, що 4 роки - це мало", - сказав він.

Беркутівець знаходиться на окупованій території Луганської області. Станом на 2019 рік він очолював підрозділ спецпризначення так званої народної міліції "ЛНР".