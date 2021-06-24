Зеленський розповів, навіщо використав "зброю" РНБО

"Уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую".

Президент Володимир Зеленський заявив, що він та його команда вирішили використали РНБО з огляду на те, що цей орган здатний ухвалювати швидкі рішення.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “1+1”.

"Я пам’ятаю, що ми зібралися командою – треба швидко діяти, які є варіанти? Варіант А – дуже швидко змінювати законодавство, Б – зупинити це. Ми обрали Б, а потім А. Тому що треба було діяти дуже швидко. Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую".

Зеленський розповів про особисту зустріч із ексголовою КСУ Олександром Тупицьким. Під час неї він наполягав на необхідності змінювати законопроєкти поправками, але не руйнувати їх, проте глава КСУ (на той час) "не зрозумів".

Він зауважив, що підписав рішення РНБО, аби "заблокувати руйнування антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов".