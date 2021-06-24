Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаПраво

Зеленський розповів, навіщо використав "зброю" РНБО

"Уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую".

Зеленський розповів, навіщо використав "зброю" РНБО
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що він та його команда вирішили використали РНБО з огляду на те, що цей орган здатний ухвалювати швидкі рішення.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “1+1”.

"Я пам’ятаю, що ми зібралися командою – треба швидко діяти, які є варіанти? Варіант А – дуже швидко змінювати законодавство, Б – зупинити це. Ми обрали Б, а потім А. Тому що треба було діяти дуже швидко. Ми прийшли змінювати країну, давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, уся влада, уся моя зброя – а РНБО одна з видів зброї, я її застосовую".

Зеленський розповів про особисту зустріч із ексголовою КСУ Олександром Тупицьким. Під час неї він наполягав на необхідності змінювати законопроєкти поправками, але не руйнувати їх, проте глава КСУ (на той час) "не зрозумів".

Він зауважив, що підписав рішення РНБО, аби "заблокувати руйнування антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також