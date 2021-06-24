Зеленський допускає проведення референдуму щодо "стіни" на Донбасі

Якщо не вийдуть будь-які альтернативні домовленості з США, з Росією і паралельно в Нормандські форматі.

Президент Володимир Зеленський допускає проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу в разі, якщо врегулювання конфлікту на сході України не вдасться досягти в Нормандські форматі, з Росією і США.

Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук на телеканалі «1+1».

«Що стосується альтернативних планів. План «Б» – ми в ньому, я вважаю, перебуваємо. А ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план «Б», або план «С», неважливо, стіну в будь-якому форматі... Стіна – це повне розірвання відносин в тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має приймати народ України, – заявив Зеленський. – Якщо не вийдуть будь-які альтернативні домовленості з США, з Росією і паралельно в Нормандські форматі – буде він працювати чи ні – то за «стіну» буде голосувати народ України».

Він також зазначив, що Росія не дотримується логіки Мінських угод, видаючи населенню тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей російські паспорти.«350-400 тисяч паспортів – це підтверджені дані. Ці люди там живуть і з російськими паспортами, і з українськими. Це велика проблема паспортизації. Цього немає в Мінських домовленостях. Це говорить про те, що вони порушуються з боку Російської Федерації», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що видача російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій є першим кроком до анексії.

У травні цього року секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак заявив, що понад півмільйона жителів так званих «ДНР» та «ЛНР», які отримали російські паспорти, візьмуть участь у виборах до Держдуми Російської Федерації.

За словами представника окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, Кремль наказав до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.