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За 5 місяців ДФС повернула до держбюджету 783 млн грн

Ця сума відшкодувань за 5 місяців співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період, зазначили у відомстві.

За 5 місяців ДФС повернула до держбюджету 783 млн грн
Фото: logos-ukraine.com.ua

З початку 2021 року Державною фіскальною службою України забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн грн. Ця сума відшкодувань за 5 місяців співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період, - повідомив голова ДФС Вадим Мельник.

"Частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки.

Створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є нашим пріоритетом, а існування тіні є неприпустимим. Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. ДФС продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", - зазначив Мельник.

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