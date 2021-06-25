Рівень безробіття в першому кварталі найвищий з 2017 року, - Держстат

У I кварталі 2021 року рівень безробіття в Україні серед працездатного населення віком 15-70 років склав 10,5%. Це найвищий показник з початку 2017 року.

Як свідчать дані Державної служби статистики, кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,8 млн осіб.

Щодо рівня зайнятості, то населення у віці 15 років і старше склало 48,6%, з яких населення у віці 15-70 років - 55%, працездатного населення - 64,6%.

"Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб", - повідомили у Держстаті.

Разом із тим за даними Державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на 24 червня складала 354 тисячі осіб, що на 105 тис. осіб менше ніж на початку року. Так, на 1 січня на обліку перебувало 459 тис. зареєстрованих безробітних.

Нагадаємо, в 2020-му рівень безробіття в Україні зріс більш як на третину.