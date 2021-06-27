У Мінагро розповіли, як захистять ринок продажу землі від представників "Л/ДНР" та росіян

Законодавством передбачений захист від можливих спроб придбати українську землю з боку представників так званих "ЛНР" і "ДНР", а також росіян.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У законі (про обіг земель сільськогосподарського призначення - ред.) є обмежувачі – є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - сказав Висоцький.

Заступник міністра наголосив, що законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території (український паспорт, але гроші звідти), тут першим моментом буде контроль - звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", - повідомив заступник міністра.

За словами Висоцького, відкриті реєстри допоможуть відстежувати спроби незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

Нагадаємо, законопроєкт про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року, що є основою земельної реформи, було ухвалено вночі 31 березня 259 голосами. Згідно з ним, право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть купувати винятково громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено продаж державних і комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, має вирішуватися на референдумі. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.