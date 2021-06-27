Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
ГоловнаЕкономікаДержава

У Мінагро розповіли, як захистять ринок продажу землі від представників "Л/ДНР" та росіян

Ринок землі стартує 1 липня.

У Мінагро розповіли, як захистять ринок продажу землі від представників "Л/ДНР" та росіян
Фото: facebook/Роман Лещенко

Законодавством передбачений захист від можливих спроб придбати українську землю з боку представників так званих "ЛНР" і "ДНР", а також росіян.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"У законі (про обіг земель сільськогосподарського призначення - ред.) є обмежувачі – є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", - сказав Висоцький.

Заступник міністра наголосив, що законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території (український паспорт, але гроші звідти), тут першим моментом буде контроль - звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", - повідомив заступник міністра.

За словами Висоцького, відкриті реєстри допоможуть відстежувати спроби незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

Нагадаємо, законопроєкт про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року, що є основою земельної реформи, було ухвалено вночі 31 березня 259 голосами. Згідно з ним, право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть купувати винятково громадяни України. 

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено продаж державних і комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, має вирішуватися на референдумі. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також