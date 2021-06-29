"Слуга народу" пропонує заслухати міністра агрополітики у Верховній Раді​ в п'ятницю

"Це вже буде 2 липня, вже день працюватиме земельна реформа, і подивимося якісь перші результати".

Фракція "Слуга народу" пропонує в п'ятницю, 2 липня, заслухати міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка з доповіддю про відкриття ринку землі в Україні.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Продовжуючи тему 1 липня, ми приєднуємося до занепокоєння щодо того, як це все відбуватиметься - відкриття ринку землі. Ми думаємо, що міністр аграрної політики більш професійно і точно дасть відповіді на ці запитання... Тому ми запрошуємо пана Лещенка на годину запитань до уряду, щоб він прокоментував, - сказав Корнієнко на засіданні погоджувальної ради у вівторок.

"Це вже буде 2 липня, вже день працюватиме земельна реформа, і подивимося якісь перші результати", - додав він.

Нагадаємо, законопроєкт про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року, що є основою земельної реформи, було ухвалено вночі 31 березня 259 голосами. Згідно з ним, право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть купувати винятково громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено продаж державних і комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, має вирішуватися на референдумі. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.

Оскільки з 1 липня в Україні запрацює ринок землі, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше також доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстицій та Державній податковій службі видати відповідні роз’яснення.

Раніше Роман Лещенко розповів в інтерв'ю LB.ua, що економічний ефект від ринку землі до кінця року буде мінімальним.