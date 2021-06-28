На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння

Фото: facebook.com/vasilkovsky.igor

Екіпаж патрульної поліції в Одесі в ніч на 28 червня зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого знаходився депутат Верховної Ради Ігор Васильковський.

За даними "Думської", на нього склади адміністративну постанову за ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Фото: Думська

Видання стверджує, що у депутата була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло. Від медичного обстеження на наркотики водій начебто відмовився.

Матеріали на порушника повинен буде розглянути суд, а тим часом у нього забрали водійське посвідчення з видачею тимчасового талону до рішення суду.

Фото: Думська

Васильковський - мажоритарник з Одеської області. У 2019 році на виборчому окрузі №139 за нього проголосували 34,18% виборців.

Нагадаємо, що на початку 2021 року за керування автомобілем у нетверезому стані було звільнено Віталія Немілостівого, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Офіс президента привітав це рішення і заяви, що "так буде з кожним порушенням встановленого порядку".