Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”
У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
У Великобританії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про підготовку проходу есмінця біля Криму
У Великобританії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про підготовку проходу есмінця біля Криму
ГоловнаПолітика

На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння

До рішення суду у депутата забрали водійські права.

Фото: facebook.com/vasilkovsky.igor

Екіпаж патрульної поліції в Одесі в ніч на 28 червня зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого знаходився депутат Верховної Ради Ігор Васильковський.

За даними "Думської", на нього склади адміністративну постанову за ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Фото: Думська

Видання стверджує, що у депутата була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло. Від медичного обстеження на наркотики водій начебто відмовився.

Матеріали на порушника повинен буде розглянути суд, а тим часом у нього забрали водійське посвідчення з видачею тимчасового талону до рішення суду.

Фото: Думська

Васильковський - мажоритарник з Одеської області. У 2019 році на виборчому окрузі №139 за нього проголосували 34,18% виборців.

Нагадаємо, що на початку 2021 року за керування автомобілем у нетверезому стані було звільнено Віталія Немілостівого, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Офіс президента привітав це рішення і заяви, що "так буде з кожним порушенням встановленого порядку".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також