Зеленський вніс як позачерговий законопроєкт про Великий державний герб України

Президент України Володимир Зеленський вінс невідкладний законопроєкт про Великий Державний герб. Про це він повідомив під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

"Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання. Єдиний державний символ, який прямо передбачено Конституцією, якого досі не існує. Це Великий герб України. За всі роки було багато конкурсів, суперечок, але сварки, думки різні, бачення - це нормально. Це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності в 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку. Тому відповідно до ст. 93 Конституції вношу на розгляд Верховної Ради законопроєкт про Великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний", - заявив президент.

Документ розглядатимуть у позачерговому порядку. Законопроєкт доповідатиме перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, що Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений.

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

5 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.