Порошенко в річницю підписання Угоди про асоціацію: це живий інструмент досягнення критеріїв членства в Євросоюзі

Угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основу якої покладені демократичні цінності, суспільний розвиток та добробут.

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав всіх українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"З гордістю згадую як сім років тому у Брюсселі мав честь поставити свій підпис «символічною ручкою Вільнюського саміту» під економічною частиною Угоди", – цитує допис Порошенка у Facebook пресслужба партії.

Угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основу якої покладені демократичні цінності, суспільний розвиток та добробут, найкращі європейські політичні, економічні та соціальні стандарти життя – наголошує Порошенко.

"Я пишаюсь тим, що за той короткий час, який наша команда супроводжувала виконання Угоди, а це близько двох років, нам вдалося забезпечити виконання понад 40% Угоди про асоціацію. Ми вміли і знали як робити реформи. І багато з того, чим зараз хизується теперішня влада, починали ми: це і енергетичний союз, і поглиблена митна співпраця, і єдиний цифровий ринок, і посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, і багато іншого", – зазначає п’ятий президент.

"Сьогодні ми підтримуємо ініціативу про змістовне оновлення Угоди про асоціацію як в частині економічної інтеграції, так і секторальних політик. Угода — живий інструмент, який має привести нас до досягнення критеріїв членства в Євросоюзі", – переконаний Петро Порошенко.

У партії заявили, що "Європейська Солідарність" завжди підтримуватиме всі законопроєкти, які сприятимуть виконанню Угоди та просуванню нашим європейським курсом.

Нагадаємо, що угода про асоціацію з ЄС повною мірою набула чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.