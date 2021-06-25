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СБУ викрила агента російських спецслужб, який планував вивезти з України військові прилади

Мешканцю Рівного повідомлено про підозру за статтею "Державна зрада".

СБУ викрила агента російських спецслужб, який планував вивезти з України військові прилади

Контррозвідники Служби безпеки України викрили громадянина України, який за завданням російських спецслужб намагався вивезти для військово-промислового комплексу Російської Федерації критично необхідні електронні вироби.

Як повідомляє пресцентр СБУ, мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв.

Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України.

Слідчими органів безпеки повідомлено громадянину України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії. Наразі зловмисник дає викривальні покази і сприяє досудовому розслідуванню.

Нагадаємо, раніше в червні СБУ викрила працівників оборонного підприємства на спробі продажу за кордон секретних розробок.

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