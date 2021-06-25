"Слуга народу" хоче зібрати в Києві всіх своїх місцевих депутатів

Масштабний форум за участю понад 7 тисяч осіб планують на осінь.

Партія "Слуга народу" восени проведе масштабний форум у Києві. Планується зібрати понад 7 тисяч місцевих депутатів від політсили.

Про це заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко в ефірі 4 каналу, інформує пресслужба політсили.

"Восени у нас запланований дуже серйозний захід – це буде навіть більше, ніж з’їзд. Хочемо зібрати всіх наших місцевих депутатів, це понад 7 тисяч осіб, також запросити Президента. Сподіваюсь, коронавірус не стане нам на заваді, всі встигнуть вакцинуватися, і ми проведемо захід у максимально безпечних умовах", – розповів Корнієнко.

Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії "Слуга народу" у березні схвалив нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’явилися Політична рада і Національна рада громад.