Разумков не бачить підстав для відставки Авакова

До Верховної Ради не надходили пропозиції щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив на пресконференції спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент LB.ua.

"Якщо буде позачергова сесія, то теоретично це можливо. Практично - я не знаю. Таких ініціатив поки що не надходило. Якщо ми з вами говоримо про діяльність Міністерства внутрішніх справ, то я вважаю, що сьогодні воно достатньо ефективно виконує свої функції", - заявив він.

Разумков додав, що якщо є бажання, то "можна знайти багато негативних кейсів, які критикуються суспільством та ЗМІ".

"Але якщо ми подивимося на роботу поліції, Національної гвардії, на забезпечення порядку, роботу цього міністерства у проміжок пандемії, то вони демонстрували достатньо непогану ефективність. Тому діяльність Арсена Борисовича є достатньо позитивною. Я про це також говорив своїм колегам. Щодо відставок, то таких пропозицій та звернень не лунало. Як і від прем'єр-міністра", - зазначив він.

Нагадаємо, Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Яценюка, другому Кабміні Яценюка і Кабміні Гройсмана.

Тиждень тому ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряду хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова. Його заступник Антон Геращенко заявив, що "у відмостві не реагують на чутки про відставку міністра".

У 2019 році на засіданні фракції "Слуга народу" висловили пропозицію, що Аваков може залишитися в Кабміні як "тимчасовий міністр".