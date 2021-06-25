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“Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною”, - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".

“Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною”, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що голова його офісу Андрій Єрмак піде з посади в разі його відставки та не  залишатиметься на будь-яких посадах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишатися на будь-яких посадах”, - сказав Зеленський.

Пан Єрмак був зі мною від самого початку, але не на цій посаді. Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині. Служба безпеки надає й надала мені інформацію про все моє оточення, всіх моїх людей. Питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів потім втратити ту чи іншу людину. До Єрмака нуль питань в СБУ, нуль питань в української розвідки", - додав президент.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Володимир Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

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