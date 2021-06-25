​Офіс президента пояснив заяву Зеленського про "вагнерівців"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив слова президента Володимира Зеленського про те, що він "попередив" тодішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка про "вагнерівців".

У коментарі BBC, Подоляк сказав, що ця розмова відбулася 5 серпня 2020 року, тобто після затримання "вагнерівців".

"Президент Зеленський мав телефонну розмову з Лукашенком про вагнерівців 5 серпня 2020 року. Саме тоді президент Зеленський попередив Лукашенка про те, що Україна не сприйматиме іншого варіанту, окрім екстрадиції "вагнерівців" в Україну. "Вагнерівці" на той момент вже перебували під арештом у Білорусі більше тижня. Лукашенко обіцяв передати "вагнерівців" нам. Але він обрав інший варіант. Саме тому й після того контактів з Лукашенком у президента Зеленського не було", - сказав Подоляк.

Він також запевнив, що Зеленський, говорячи про причетність інших країн до операції по "вагнерівцям", мав на увазі Росію.

"Очевидно, що ця історія з появою "вагнерівців" у Білорусі не могла відбутися без російських спецслужб та пов'язаних з ними людей. Очевидно, до цієї історії були залучені ті, хто бажав би за рахунок України вирішувати свої геополітичні завдання - зокрема, у Білорусі. Україна не підіграє Росії у створенні легенд для спецоперацій, не займається повітряним піратством і не виходить за рамки визнаних міжнародних юридичних процедур", - сказав Подоляк.

Говорячи про звинувачення на адресу президента у "зриві спецоперації", Подоляк сказав, що опонентам Володимира Зеленського "життєво необхідно просувати далі цей їхній конспірологічний детектив про "вагнерівців", який складається з брехні і пропаганди та побудований на прийнятті частиною аудиторії бажаного за дійсне".

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

Існує непідтверджена версія, що українські спецслужби ще під час президентства Петра Порошенка почали готувати спецоперацію з затримання "вагнерівців". Для цього створили фейкову "приватну військову компанію", яка мала найняти їх для роботи за межами Росії. Під час перельоту з Білорусі в Туреччину у липні їхній літак мали посадити у Києві та арештувати, але за день до вильоту через злив інформації з оточення Зеленського "вагнерівців" затримали в Білорусі, після чого вони повернулися в Росію.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

Опозиція у Верховній Раді тривалий час вимагала створити тимчасову слідчу комісію для перевірки цієї теорії, але правляча більшість відмовилась це зробити. Натомість у травні 2021 року було створено ТСК з ширшими завданнями, одним з яких начебто буде затримання "вагнерівців".

24 червня вийшло інтерв'ю з Володимиром Зеленським, в якому він сказав, що операція по "вагнерівцях" справді готувалася, але не Україною, і він говорив про них з Олександром Лукашенком.