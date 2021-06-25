Рада на позачерговому засіданні в четвер розгляне законопроєкт про олігархів у першому читанні

Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня розгляне в першому читанні президентський законопроєкт про олігархів.

Відповідну інформацію LB.ua повідомили джерела серед керівництва партії "Слуга народу".

Позачергове засідання заплановане після 15:00, по завершенню чергового засідання. Це засідання скликається за ініціативою президента Володимира Зеленського, додали співбесідники.

Нагадаємо, що цей законопроєкт президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що нині в Україні є 13 олігархів. Згідно з законопроєктом, олігархом є людина, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єта, що має монопольне становище або який є суб'єктом природних монополій, а також підтверджена вартість активів якого перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд.270 млн грн).

Олігарху забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

3 червня законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Глава партії "Слуга народу" повідомляв, що профільний оборонний комітет розгляне законопроєкт "Про олігархів" у 20-х числах червня. Джерела у фракції своєю чергою говорили, що безпосередньо в залі його розглядатимуть "з 29 червня по 2 липня, коли буде пленарний тиждень".

Цей законопроєкт має ще три альтернативні. Спікер парламенту Дмитро Разумков говорив, що і основний, і альтернативні мають розглянути до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.