​Кулеба подякував ЄС за заклик до Росії виконувати Мінські угоди

У Раді Європи назвали виконання Мінських домовленостей ключовою умовою для зміни політики ЄС щодо Росії. В українському Міністерстві закордонних справ вважають це "реалістичним підходом".

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Європейській раді за заклик до Російської Федерації взяти на себе цілковиту відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей як ключову умову будь-якої суттєвої зміни політики ЄС щодо РФ. Це реалістичний підхід замість незаслужених подарунків", - написав він у фейсбуці.

Голова МЗС зазначив, що Україна також відзначила заклик до Європейської комісії та високого представника ЄС, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля опрацювати можливості додаткових обмежувальних заходів, зокрема економічних санкцій, на випадок подальшої деструктивної поведінки РФ.

"Саме до такого обговорення ми закликали під час російської ескалації у квітні", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, глави держав та урядів ЄС в ніч на 25 червня ухвалили висновки Європейської Ради по зовнішніх відносинах. Вони, зокрема, охоплюють бачення щодо подальших відносин між ЄС і Росією на основі п’яти керівних принципів, що були визначені у 2016 році. Ініціатива щодо відновлення діалогу ЄС-РФ на найвищому рівні не була підтримана.

Рушіями перемовин із Росією були президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті". Цю пропозицію не підтримала Польша і країни Балтії.

Україна назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів. Президент Литви сказав, що Кликати Путіна на саміти з ЄС - це як переконувати ведмедя не красти мед.