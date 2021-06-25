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Олексій Чернишов: Понад 3000 мешканців громад уже користуються платформою СВОЇ

СВОЇ – це конструктор, завдяки якому можна побудувати зручну взаємодію місцевої влади з громадою. 

Олексій Чернишов: Понад 3000 мешканців громад уже користуються платформою СВОЇ

У 55 громадах України запрацював чат-бот СВОЇ для покращення взаємодії місцевої влади і громадян. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, йдеться у повідомленні пресслужби міністерства

"До системи СВОЇ вже під’єднано понад 50 громад, а це – понад 3200 користувачів. Завдяки чат-боту СВОЇ громадяни можуть спілкуватися з місцевою владою та впливати на її рішення, отримувати консультації щодо державних сервісів і дізнаватися новини своєї громади через смартфон", – зазначив Олексій Чернишов.

Платформа СВОЇ – це конструктор, завдяки якому можна побудувати зручну взаємодію місцевої влади з громадою. До системи може під’єднатися будь-яка громада та отримати безоплатний доступ до шести сучасних інструментів взаємодії: вебсайт, чат-бот у Viber і Telegram, система електронних петицій, громадські бюджети, електронні консультації, геосистема "Відкрите місто".

Щоб під’єднатися до платформи, необхідно заповнити форму на сайті.

Платформу СВОЇ розроблено завдяки партнерству Мінцифри, Мінрегіону і Програми EGAP, що фінансується Швейцарією і реалізується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що цифровізація регіонів підвищить якість та комфорт життя в громадах, відтак, цей напрям — серед пріоритетів у роботі Мінрегіону.

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