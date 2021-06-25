Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської державної адміністрації.

Відповідний указ №273/2021 від 25 червня опублікований на сайті глави держави.

Водночас указом №272/2021 Зеленський звільнив Василя Хому з посади голови Сумської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Нагадаємо, 16 червня Кабінет міністрів погодив кандидатуру колишнього заступника міністра інфраструктури Дмитра Живицького на посаду голови Сумської ОДА.

Сумчанин Живицький у 2016-2019 роках працював керівником апарату Сумської ОДА, а після зміни влади у 2019 році перейшов на роботу в Київ.

З вересня 2019 року до лютого 2020 року був першим заступником міністра розвитку громад та територій Альони Бабак, а з вересня 2020 року до червня 2021 року - заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Зараз він є радником на громадських засадах нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова.