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Аваков показав, як будуть виглядати французькі патрульні катери для МВС

Перший човен має бути в Україні у грудні.

У Франції почалося виробництво патрульних кораблів Ocea FPB 98, які Україна замовила для берегової охорони. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, продемонструвавши макет катера.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

"Кораблі вже у виробництві. У жовтні цього року перший корабель буде спущено на воду для приймання і випробувань. Усього до 2024 року ми отримаємо 20 кораблів цієї серії - спільного французько-українського виробництва", - написав Аваков у фейсбуці.

Довжина катера - 32 метра, швидкість - понад 30 вузлів, дальність ходу - 1200 морських миль, автономність - 7-10 діб. Всі кораблі буде оснащено RIB-човном харківського виробництва.

Перший патрульний катер Ocea очікується в Україні у грудні 2021 року, ще 9 - протягом 2022 році, а решта десять - у 2023 році. П'ять із них буде виготовлено на миколаївській верфі "Нібулон".

Контракт передбачає підготовку 240 членів екіпажу і 120 техніків, а також створення баз обслуговування в Україні.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Нагадаємо, що вартість контракту - 136 млн євро. 15% від цієї суми Україна заплатить з державного бюджету, а решту 85%, або майже 116 млн євро, візьмуть у спеціальний кредит у французького казначейства з мінімальними відсотками.

На сьогодні 100% кораблів і катерів всіх рангів (за винятком одного катера 1 рангу) і 50% малих катерів української Держприкордонслужби перевищили встановлені терміни експлуатації майже удвічі, основні види озброєння і технічних засобів, що забезпечують технічну готовність корабельно-катерного складу, морально і фізично застаріли.

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