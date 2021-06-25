У МЗС привітали рішення ЄС продовжити санкції щодо Росії

"Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та відвести свої війська від кордонів України та з окупованого Криму.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар привітала політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ.

Про це вона повідомила у Twitter.

“Вітаю політичне рішення Європейської Ради подовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму”, - написала Джеппар.

Вітаю політичне рішення Європ.Ради подовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 25, 2021

Нагадаємо, сьогодні лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на пів року.

Економічні санкції ЄС проти Росії запроваджено 2014 року через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції продовжують на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на основі оцінки перебігу виконання Мінських угод із врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини та Франції.

Постанову, що має юридичний характер, ухвалює Рада ЄС, і після опублікування законодавчого акту в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.