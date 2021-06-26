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​Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі "стіною": не за те віддають життя наші воїни

Лідер "Євросолідарності" вважає, що ідея провести референдум з цього питання є злочинною.

​Порошенко жорстко розкритикував ідею відділити тимчасово окуповані землі "стіною": не за те віддають життя наші воїни
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що ідея провести референдум про відділення тимчасово окупованих територій від України є злочинною. Про це він заявив під час виступу на форумі депутатів місцевих рад Прикарпаття, повідомили в пресслужбі партії.

"Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми – українці, ми – «Європейська Солідарність» – наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною і окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", – обурився  Порошенко. 

Він підкреслив, що "не за те українці віддавали і віддають до сьогодні свої життя. Бо й сьогодні українські Збройні Сили,  українське військо втратило героя".

Порошенко наголосив, що два роки політики "умиротворення" Путіна призвели до руйнування міжнародної коаліції на підтримку України, і це надзвичайний виклик, який стоїть перед нашою державою. 

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