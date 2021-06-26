Стало відомо ім’я військового, який загинув сьогодні під Пісками

Стало відомо ім’я українського військового, який загинув у суботу, 26 червня поблизу населеного пункти Піски.
Як йдеться на Facebook-сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського, це старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.
Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.
Нагадаємо, Андрій Гонар отримав осолкове поранення несумісне з життям.
16 червня на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
11 червня у зоні проведення ООС на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.