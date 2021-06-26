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Стало відомо ім’я військового, який загинув сьогодні під Пісками

Військовий був родом з м. Кривий Ріг. 

Стало відомо ім’я українського військового, який загинув у суботу, 26 червня поблизу населеного пункти Піски.

Як йдеться на Facebook-сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського, це старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти.

Фото: facebook.com/58OMPBr

Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.

Нагадаємо, Андрій Гонар отримав осолкове поранення несумісне з життям.

16 червня на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

11 червня у зоні проведення ООС на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.

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